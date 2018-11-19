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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:23 م
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مسئول أممى يصل إلى غزة لبحث الأوضاع الحياتية بعد التصعيد الإسرائيلى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:10 م
مسئول أممى يصل إلى غزة لبحث الأوضاع الحياتية بعد التصعيد الإسرائيلى مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف
غزة (أ ش أ)
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وصل نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، جيمس ماك جولدريك، قطاع غزة، اليوم الاثنين، عبر حاجز بيت حانون.

وقالت مصادر فلسطينية إنه من المقرر أن يطلع ماك جولدريك وهو نائب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف على آخر التطورات والأوضاع الحياتية فى قطاع غزة، خاصة بعد التصعيد الإسرائيلى الأخير والجهود التى بذلت لإعادة وقف إطلاق النار.

وقبل أسابيع، أنهى نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية فى الشرق الأوسط "زيارة خاطفة" إلى قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة فى الآونة الأخيرة جهودا أممية مكثفة لإيجاد حل للوضع الإنسانى، إضافة لجهود تثبيت التهدئة والحفاظ على الوضع الأمنى المستقر مع "إسرائيل".

 


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