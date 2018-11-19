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مسئولة إيطالية: قلقون على حقوق مواطنينا فى بريطانيا إثر تداعيات "بريكست"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:54 ص
مسئولة إيطالية: قلقون على حقوق مواطنينا فى بريطانيا إثر تداعيات "بريكست" الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا
روما (أ ش أ)
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أعربت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالى إليزابيتّا ألبيرتى كازيلاتى عن شعورها بالقلق إزاء ضمان حقوق المواطنين الإيطاليين -البالغ عددهم 700 ألف والمتواجدين فى المملكة المتحدة- والعواقب المؤثرة على ظروفهم المعيشية والأسرية والمهنية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست ".

وقالت ألبيرتى -وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية- إنى "أفكر بحق الإقامة، والنظام الضريبى، والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى، والعمل، والتأشيرات لهؤلاء المواطنين"، مشيرة إلى أنه يجب ألا ننسى العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع إيطاليا، والحاجة إلى إبقاء تعاون قوى فى مجالى الدفاع والأمن على الصعيدين الخارجى والداخلى مع بريطانيا، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأضافت أنه فيما يتعلق بشأن العلاقات المتوترة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبى "لا يمكن لأحد أن يتخيل الاتحاد من دوننا مهما كان مدى جدية أسباب استيائنا، فإن آفاق المستقبل يجب أن تنفتح تحت شعار التعاون".

 


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