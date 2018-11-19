مرشح لزعامة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى بألمانيا يكشف عن دخله السنوى

برلين (رويترز)

ذكرت صحيفة فيلت أم زونتاج أن رجل الأعمال الألمانى فريدريش ميرز الذى يقوم بحملة كى يحل محل أنجيلا ميركل فى زعامة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى كشف لأول مرة أن دخله السنوى يبلغ نحو مليون يورو(1.14 مليون دولار).

ويرأس ميرز(62 عاما) فرع صندوق بلاك روك الاستثمارى الأمريكى فى ألمانيا ويعمل لحساب شركة ماير براون القانونية الأمريكية كما أنه عضو فى مجالس إدارات شركات عديدة.

ويرشح ميرز نفسه أمام انجريت كرامب-كارينباور الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى (56 عاما) ووزير الصحة ينس شبان(38 عاما).

وأشار استطلاع لآراء أنصار التيار المحافظ نشر يوم الأحد إلى حصول ميرز على 49 فى المئة من الأصوات مقابل 32 % لكرامب-كارينباور وسبعة فى المئة لشبان.

ونقلت الصحيفة عن ميرز قوله "بدأت بدخل محام فى ساربروكن كان معقولا بالنسبة لأسرة تعول طفلين، اليوم يبلغ إجمالى دخلى نحو مليون دولار". ولم يذكر ميرز تفاصيل بشأن دخله من المناصب المختلفة ولكن تقارير سنوية تظهر أنه كسب فى الآونة الأخيرة 125 ألف يورو فى بلاك روك وحدها بالإضافة إلى 80 ألف يورو فى شركة ويبا إندسترى القابضة التى تصنع ورق التواليت و75 ألف يورو فى بنك إتش.إس.بى.سى ترينكهوس و14 ألف دولار من شركة مطار كولونيا-بون.