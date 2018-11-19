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مدرس يشرح للتلاميذ درس جغرافيا على أغنية مهرجان حمو بيكا.. فيديو

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:05 ص
مدرس يشرح للتلاميذ درس جغرافيا على أغنية مهرجان حمو بيكا.. فيديو حمو بيكا
كتب هيثم سلامة
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لم يمكن أن يتخيل أحد أن تتحول ظاهرة  حمو بيكا إلى ذلك الحد ووصولها إلى مجال التعليم والتدريس، حيث تداول عبر السوشيال ميديا "فيديو" لمدرس يشرح للتلاميذ درس جغرافيا على نغمات أغنية مهرجان "حموبيكا"، رب الكون ميزنا بميزة، حيث دون المدرس كلمات الاغنية المؤلفة على السبورة التى تحتوى بعض المعلومات من المنهج وسط غناء الطلاب بكلمات والتى احتوت أجزاء من المهرجان، وسط حالة من السخط والغضب. 

يظهر الفيديو المدرس خلال تدريسه للطلاب أحد دروس الجغرافيا، حيث قاموا بالترديد خلفه كلمات الأغنية، على غرار مهرجان "رب الكون ميزنا بميزة"، وسط ذهول رواد السوشيال ميديا لوصول العملية التعليمية إلى ذلك الحد. 

يحتوى الفيديو الذى يظهر فيه المدرس، قائلا: "بصينا على كل حدوها لقينا فى جنوبها دولة سودانية فى شمالها فى شمالها عند مدينة الإسماعيلية، شرقها البحر الأحمر غربها وادى النيل..العين كلها بصاصاه، خلق عنها فى عينها رصاصة.. ربنا الكون ميزنا بميزة ومعانا شرق الجيزة".

وسادت موجة من الغضب من خلال التعليقات على الفيديو، فقال محمد رجب:" عاش الموضوع دى من زمان علشان يحفظ الادبى الجغرافيا"، وأضاف حسن:" ما شاءالله جيل جديد من حمو بيكات كتير"، وتابع آخر :" ونعم التعليم وهنيئا لك يا بيكا الشهر"، علق سيف:" تعليم ضايع".

تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور

 


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حمو بيكا

مدرس حمو بيكا

مدرس جغرافيا

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