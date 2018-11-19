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مختار جمعة: أكاديمية الأوقاف ستكون ترجمة عملية لما طلبه الرئيس

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:30 م
مختار جمعة: أكاديمية الأوقاف ستكون ترجمة عملية لما طلبه الرئيس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين عقب احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف أن أكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة ستكون ترجمة عملية لما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تكوين رجل الدين المثقف المستنير.

و شدد الوزير، فى تصريحات صحفية، على سرعة الاستجابة لما نوه إليه الرئيس من تدريب بعض شباب علماء الأوقاف بالأكاديمية الوطنية للتدريب, مؤكدًا سعيه للتعاون التام بين أكاديمية الأوقاف للتدريب والأكاديمية الوطنية للتدريب للإفادة من خبراتها، بما يسهم في تكوين الإمام المثقف المستنير الملم بعلوم العصر وقضاياه المتعددة.

 

 


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