محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبى (أ ش أ)

بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان فى دبى سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجانبين تبادلا أطراف الحديث حول عدد من المسائل والموضوعات المتصلة بتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية التى تربط البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستانى عن رغبته وحكومته الجديدة فتح قنوات جديدة بين الجانبين يمكن من خلالها توسيع آفاق التعاون بين بلاده ودولة الإمارات خاصة على صعيد العلاقات الإجتماعية والسياحية وبناء شراكة إستثمارية طويلة الأمد تنعكس خيرا على مصالح البلدين والشعبين المشتركة.