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محافظ كفر الشيخ يعلن عن مشروع لحماية الشواطئ باستثمارات 250 مليون جنيه

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:32 م
محافظ كفر الشيخ يعلن عن مشروع لحماية الشواطئ باستثمارات 250 مليون جنيه جانب من اللقاء
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مشروع لحماية الشواطئ والمناطق المنخفضة بشمال المحافظة بطول 28 كم وباستثمارات قدرها 250 مليون جنيه، مع المهندس العربى محمد القلشى، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة المصرية العامة حماية الشواطئ، بحضور المهندس راضى أمين، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى، والدكتور محمد أحمد على، مدير مشروع حماية المناطق المنخفضة، والمهندس جمعة سعد الشامى، مدير عام حماية الشواطئ بمنطقة وسط الدلتا، والمهندس عبد الرازق عبد النبى، مدير عام الاستثمار بالهيئة، وفادى الشاملى مدير عام البيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تتم الإجراءات القانونية والمعمارية والإنشائية وطرح أعمال حماية الشواطئ والمناطق المنخفضة، بشمال المحافظة من غرب محطة كهرباء البرلس حتى المنطقة الصناعية بمطوبس، بطول 27 كم، باستثمارات قدرها 250 مليون جنيه تنشئها الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ، بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذا المشروع الاستثمارى الضخم يعد إضافة قوية للتنمية بشمال المحافظة لحماية المناطق المنخفضة على شاطيء البحر المتوسط بطول 27 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 90% من حماية 43 كم بالمرحلة الأولى ليتم الانتهاء من تنفيذ 70كم من إجمالى 101كم بشريط البحر المتوسط بشمال محافظة كفرالشيخ وبخاصة المسافة من غرب محطة كهرباء البرلس إلى المنطقة الصناعية بمطوبس بحلول عام 2023م، من المناطق المنخفضة بين البرلس ومصب فرع رشيد، لصالح التنمية وحماية المشروعات القومية والتنموية بشمال المحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بعمل تقرير مفصل عن ما تم إنجازه لحماية الشواطئ، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية المتضررة والتى تم حمايتها والمناطق الساحلية المنخفضة المستهدفة، لافتاً أن برنامج الحماية ينقسم إلى نوعين، منها حماية المناطق المنخفضة، كحماية بيئية، وحماية الشواطئ من التآكل، كأعمال صناعية، مشيدا بما تم إنجازه على أرض بلطيم من مشروعات برنامج حماية الشواطئ، مقدماً الشكر لوزير الموارد المائية والرى والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ على الجهود المتميزة والمخلصة لحماية المناطق المنخفضة والشواطئ بشمال محافظة كفرالشيخ.

من جانبه قال المهندس العربى محمد القلشى، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة العامة حماية الشواطئ، إنه تم دراسة المناطق المنخفضة بشمال المحافظة واتخاذ الاجراءات الكافية لحمايتها من بوغاز البرلس شرقا حتى بوغاز رشيد غربا فى نطاق محافظة كفر الشيخ بطول 60 كم شمال الطريق الدولى الساحلى لافتا أن المنطقة المطلوب حمايتها غرب محطة كهرباء البرلس حتى شرق منطقة مطوبس الصناعية، ويرجع هذا إلى انخفاض مستوى سطح الارض بهذه المنطقة إلى ( + 50 سم ) من مستوى سطح البحر.

 


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