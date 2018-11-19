محافظ المنيا يفتتح مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات بتكلفة 32 مليون جنيه

فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن خطة تطوير منظومة النظافة والتي تم وضعها بالتعاون مع وزارة البيئة تشمل 6 أماكن مقترحة كمحطات وسيطة و3 أماكن أخرى كمدافن صحية آمنة بمراكز المحافظة، حيث تتضمن الخطة الوضع الراهن واحتياجات المحافظة لدعم تلك المنظومة.

وجاء ذلك خلال افتتاح أعمال تشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات، بعد توقف دام سنوات، والذي كانت المحافظة قد وقعت مع شركة (بايوانيرجي) للوقود البديل، عقد تأجيره بملحقاته بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة والمهندس محمود الغيطانى رئيس مجلس إدارة المصنع والعضو المنتدب وابراهيم نصير رئيس مركز العدوة واللواء إيهاب زهنى رئيس مركز مغاغة واسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار ونائبي البرلمان حسين غيتة وإيهاب عبد العظيم وعدد من مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المصنع سيساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة القمامة والمخلفات والتى تعد من أكثر التحديات التي تواجه المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة ستشهد طفرة في منظومة النظافة قريباً عقب افتتاح المصنع لإنتاج الوقود البديل من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، لشراء وتوريد 60 تروسيكلا، لجمع القمامة المنزلية بجميع أحياء مدينة المنيا، وذلك ضمن منظومة جمع القمامة من المنازل مجانًا، بإجمالي 2 مليون و40 ألف جنيه من خطة الوحدة المحلية لمعدات تحسين البيئة، كما حصلت المحافظة على 15 معدة (مفارم) من وزارة البيئة تساعد في التخلص من المخلفات الزراعية وتحقيق عائد اقتصادي للمزارعين.

ولفت إلى أن المنيا تشهد نهضة تنموية كبيرة إلا أنه مازال أمامنا الكثير من التحديات لا يمكن التغلب عليها إلا بالمشاركة المجتمعية من جانب جميع الجهات سواء كانت مؤسسات مجتمع مدني أو جهات تنفيذية، حيث يتطلب ذلك إطلاق الطاقات الإبداعية الخلاقة في مناخ مستقر يستنفر طاقات المبدعين ويتيح الفرصة لهم لرسم ملامح جديدة تتسم بالحداثة والتطور.

ومن جانبه، قال المهندس محمود جلال الغيطانى رئيس مجلس إدارة المصنع أن سياسة العمل داخل تلك المنشأة الصناعية تتم من خلال 3 محاور تتمثل في إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية وهى المخلفات الصلبة بما يساهم في تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب واستغلال الطاقات في عمل جاد يعود بالفائدة على المواطن ويحقق التنمية المستدامة.

هذا ويقام المصنع على مساحة 6 أفدنة، وبلغت التكلفة الإجمالية لتجديده حوالي 32 مليون جنيه ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال اتفاقية مبادلة الديون المصرية الإيطالية، ويستقبل 300 طن قمامة تقريبا ومخلفات يوميا من مراكز العدوة ومغاغة وبنى مزار.