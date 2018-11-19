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محافظ المنيا يحٌيل 20 موظفا بمغاغة للتحقيق

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:27 ص
محافظ المنيا يحٌيل 20 موظفا بمغاغة للتحقيق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
كتب المحافظات
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أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 20 موظفا بمركز مغاغة من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، لتركهم العمل دون إذن وغياب بدون عذر مما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين والتأثير فى قوة العمل داخل تلك الوحدات الصحية .

جاءت قرارات الإحالة عقب الجولة التفقدية التى أجراها اللواء إيهاب زهنى رئيس المركز، يرافقه إدارة التفتيش الإدارى على الوحدات الصحية التابعة لمجلس قروى شارونة، حيث شملت الجولة الوحدة الصحية لقرى "العباسية و عباد شارونة وملاطية و دهمرو"، وذلك لمتابعة الحالة العامة بالمدينة والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات الخدمية ومدى تحقيق الانضباط الإدارى من قبل الموظفين ومستوى الخدمة الطبية المقدمة وكفاءة الأجهزة بها .

وكان محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدورى والمفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أومهمل أو متخاذل عن العمل داخل أى مصلحة حكومية بدائرة المركز.

 

 

 


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