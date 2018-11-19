محافظ القاهرة: حملات لإعادة الانضباط بالعاصمة والقضاء على المظاهر السلبية

تمكنت أجهزة الأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق فى القاهرة من تنفيذ 1673 إزالة إدارية، وتحرير 299 محضر إشغال طريق و112 محضر إدارة بدون ترخيص و64 محضر تلوث بيئي و 76 محضر بائع متجول، واستكمال تنفيذ 8 قرارات إزالة كما تم رفع 45 عربة لبيع الفاكهة والخضروات والفول والفاترينات الاستنالس.

وشملت الحملات أحياء شرق مدينة نصر بشوارع أحمد الزمر ومهدى بن عرفة ومحمد عرفة ، والمرج بشوارع ترعة الطويلة ومصطفي شريف والشيخ منصور ، والسلام أول والمطرية والموسكى وحدائق القبة ، والسيدة زينب بمنطقة بين الوزرات وضريح سعد زغلول وشارعى إسماعيل أباظة وحلوان، وشارع دجلة بالمعادى.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على كل المظاهر السلبية فى العاصمة لإعادة الوجه الحضارى إليها مؤكداً على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.