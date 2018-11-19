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محافظ الدقهلية: القمامة موجودة فى أى وقت وشارع رغم الجهود المبذولة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:03 م
محافظ الدقهلية: القمامة موجودة فى أى وقت وشارع رغم الجهود المبذولة اجتماع المجلس التنفيذى بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن القمامة موجودة فى أى وقت وفى أى شارع موجودة، رغم كل الجهود التى يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى ملف النظافة جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقده صباح اليوم.

 

وأرجع شاروبيم وجود القمامة لعدم تعود المواطنين على حملها إلى الصناديق الموجودة فى العديد من الشوارع.

 

وأشاد محافظ الدقهلية بمستوى النظافة فى بعض القرى قائلا: "إن مستوى النظافه فى بعض القرى أفضل كثيرا من بعض المدن"، مشيرًا إلى أنه أعطى مهلة للمحلات لوضع سلات للمهملات أمام محلاتهم مكتوب عليها اسم المحل لمدة أسبوع .

 

وأعلن شاروبيم انتهاء المهلة بالفعل، وإن هناك عدد من المحلات التزم وبعضها لم يلتزم وطلب محافظ الدقهلية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المحلات التى لم تلتزم أصحابها، وتحرير محاضر مخالفة بقيمة 3 آلاف جنيه لتكون الغرامة رادعة حتى يلتزم الجميع، محذرًا من الانتقاء أو التمييز بين المحلات المخالفة.


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