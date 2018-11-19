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محافظ البحر الأحمر يلتقى بوفد أكاديمية ناصر العسكرية فى الغردقة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:56 م
محافظ البحر الأحمر يلتقى بوفد أكاديمية ناصر العسكرية فى الغردقة جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة
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التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، بوفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعلى رأسهم اللواء محمد إسماعيل نائب مديرالأكاديمية، وذلك بإحدى فنادق مدينة الغردقة .
 
 رحب محافظ البحر الأحمر، بوفد الأكاديمية على فى محافظة البحر الأحمر متمنياً لهم إقامة سعيدة، وموجهاً رسالة مضمونها الاستفادة من خبرة وعلم عظماء أكاديمية ناصر ومؤكداً أن الله سيجزيهم صواباً لما يقدمون لبلدهم وللعلم العسكرى.
 
واستعرض المحافظ تعريف بمحافظة البحر الأحمر وجميع مدن المحافظة بداية من الزعفرانة شمالا وحتى شلاتين وحلايب جنوبا كما قام المحافظ باستعراض محاور التنمية على أرض المحافظة، ومقومات التنمية خلال الفترة الحالية .
 
وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الأكاديمة ومحافظة البحر الأحمر، حيث قام اللواء محمد إسماعيل بتقديم درع الأكاديمية إلى المحافظ، وقام المحافظ بتسليم درع المحافظة إلى نائب مدير الأكاديمية.
 
 
 

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