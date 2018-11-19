محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بضرورة إزالة المخلفات أولا بأول

الإسكندرية جاكلين منير

في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها و زوارها، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء و شركة النظافة بإزالة كافة المخلفات أولا بأول وخاصة بالمناطق المحيطة بالمزارات السياحية والمناطق الأثرية وتجميل و تطوير الحدائق العامة .

ووفقا لتكليفات المحافظ لرؤساء الأحياء بالارتقاء بالمستوي الجمالي للحدائق والتشجير بشوارع الثغر، قامت بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بتقليم الأشجار بشارع ابوقير أمام حديقة جبل المنارة وساعه الزهور وشارع السلطان حسين في اطار تنفيذ خطة التقليم بالإضافة إلي الاهتمام و رعايه حديقه نوبار التاريخية.

كما قام حي وسط بالتنسيق مع منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي برئاسة محمد متولى برفع كافة المخلفات بمحيط طابية باب رشيد الأثرية داخل حدائق الشلالات القبلية والمسجلة بالقرار رقم 10357 لسنة1951 ، وتم إزالة كافة التعديات من حجرات مبنية من الخرسانة المسلحة وتنفيذ قرار الإزالة رقم 5141 لسنة 2017 تنفيذاً كاملاً وتمت إزالة كافة المخلفات المحيطة بالمنطقة

يذكر أن طابية باب رشيد تقع داخل حدائق الشلالات القبلية بوسط الإسكندرية والطابية ترجع لعصر محمد علي باشا الذي زودها بستة مدافع والطابية تتكون من خمسة أضلاع مختلفة الاطوال مبنية من الحجر الجيري متوسط الحجم وتتلاقي هذه الأضلاع في زوايا مبنية من أحجار الليمونيت والجدران ترتفع حوالي 7 أمتار مع وجود ميل بسيط للداخل.

هذا وقام حي غرب برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحي غرب باعمال رفع المخلفات والاتربه بشارع الهاويس بمنطقه مينا البصل ، ورفع مخلفات تقليم الأشجار من أسفل كوبري التاريخ، كما تم تقليم عدد 20 من اشجار الفيكس بشارع المكس و زراعة مدخل ديوان عام حي غرب بعدد 18 من نباتات الظل وعدد 12 من النباتات المزهرة وذلك بالإضافة إلى الأعمال اليومية للاهتمام بالحدائق بنطاق الحى.

في ظل الاهتمام والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري بنطاق حي شرق قام اللواء وحيد رضوان رئيس الحي من خلال إدارة الحدائق باستكمال اعمال تقليم الأشجار بشارع أبو قير من كوبري كليوباترا إلى قبل محطة قطار سيدي جابر ورفع المخلفات النباتيه، كما تم رفع مخلفات تقليم وتبليط النخيل اول باول بسور نادي سبورتنج و كذا قص وتهذيب الأشجار بشارع أبو قير من اشارة رشدي وحتي اشارة الوزارة، كما قامت إدارة الحدائق بالحي باعادة زراعة الجزيرة ‏الوسطى بطريق الكورنيش ‏بمنطقة جليم- امام 26 يوليو ‏‏- امام نادى المهندسين و رفع المخلفات والاتربة ‏بشارع البرت الاول امام بيت ‏النعمة ‏، وقص الاشجار ‏امام سور جمعية الشروق ‏الخيرية منطقة السيوف كما تم رفع المخلفات النباتية ‏بمثلث الصبارات امام مطابع ‏محرم، و قص الستائر النباتية ‏بحديقة تكنوسكيب بمنطقة ‏سموحة ‏