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محافظ الإسكندرية يتفقد المدارس فى حى العامرية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:41 م
محافظ الإسكندرية يتفقد المدارس فى حى العامرية جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم بعض المدارس بنطاق أحياء العامرية، وذلك للوقوف على احتياجات المدارس من التطوير والتجهيزات المختلفة، وكذا الاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة لها، وذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد والمهندس حنفى محمد رئيس حى العامرية أول والمهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة

وخلال الجولة تفقد المحافظ احتياجات مدرسة غيث جمعة حميدة بمرغم، ومدرسة الكينج مريوط الابتدائية المشتركة بمنطقة كينج مريوط من أعمال التطوير والترميمات وكذا التجهيزات اللازمة التى تحتاجها تلك المدرستين من التخت والمستلزمات الدراسية، وأطمئن على سير العملية التعليمية بهما، مشددا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمية التى تساهم فى استيعاب التلاميذ، وشدد على ضرورة العمل على تقليل كثافة الفصول التى توجد بها كثافات مرتفعة للعمل على راحة التلاميذ وتوفير الأجواء المناسبة لهم.


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