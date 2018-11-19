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محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بمسجد المرسى ابو العباس فى ليلة المولد النبوى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:07 م
محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بمسجد المرسى ابو العباس فى ليلة المولد النبوى محافظ الإسكندرية ومدير الأمن
الإسكندرية أسماء على بدر
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احتفلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بليلة المولد النبوى الشريف، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بمسجد المرسى ابو العباس.

كما حضر الفاعلية قيادات الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية ومديرة الإدارات الفرعي.

يذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت مسابقة على مستوى المحافظات لأفضل مديرية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف وتم إطلاق عدد من الفعاليات والندوات على مدار الشهر احتفالات بالمولد النبوى الشريف.

 

 


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