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مبعوث حرية الدين البريطانى يزور مصر لتعزيز الشراكة فى مجال التعليم

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:53 ص
مبعوث حرية الدين البريطانى يزور مصر لتعزيز الشراكة فى مجال التعليم اللورد أحمد
كتبت رباب فتحى
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 يزور وزير الدولة  البريطانى والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء لحرية الدين والمعتقد، اللورد أحمد، مصر لتعزيز الشراكة البريطانية-المصرية في مجال التعليم والحوار بين الأديان، بحسب بيان من السفارة البريطانية صباح اليوم

و من المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني خلال زيارته بمفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، ووكيل الأزهرالشريف، الشيخ صالح عباس ، وأسقف الأبرشية الأسقفية/الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا، الدكتور منير حنا أنيس، .

وفي وقت سابق من هذا الشهر،  تعهدت حكومة صاحبة الجلالة ب12 مليون جنيهٍ إسترلينيٍ لدعم حرية الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم.

وقبل وصوله إلى مصر، قال اللورد أحمد: "أتطلع إلى مقابلة طلاب الأزهر والقادة الدينين في مصر كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الحوار المملوء بالأمل بين الثقافات والأديان."

 


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