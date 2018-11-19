مبعوث حرية الدين البريطانى يزور مصر لتعزيز الشراكة فى مجال التعليم

كتبت رباب فتحى

يزور وزير الدولة البريطانى والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء لحرية الدين والمعتقد، اللورد أحمد، مصر لتعزيز الشراكة البريطانية-المصرية في مجال التعليم والحوار بين الأديان، بحسب بيان من السفارة البريطانية صباح اليوم

و من المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني خلال زيارته بمفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، ووكيل الأزهرالشريف، الشيخ صالح عباس ، وأسقف الأبرشية الأسقفية/الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا، الدكتور منير حنا أنيس، .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت حكومة صاحبة الجلالة ب12 مليون جنيهٍ إسترلينيٍ لدعم حرية الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم.

وقبل وصوله إلى مصر، قال اللورد أحمد: "أتطلع إلى مقابلة طلاب الأزهر والقادة الدينين في مصر كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الحوار المملوء بالأمل بين الثقافات والأديان."