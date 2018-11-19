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ماكرون فى القاهرة بداية 2019.. وسفير فرنسا: نثمن جهود مصر بالملف الليبى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:53 ص
ماكرون فى القاهرة بداية 2019.. وسفير فرنسا: نثمن جهود مصر بالملف الليبى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتبت : إنجى مجدى
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كشف السفير الفرنسى، ستيفان روماتييه، عن استعدادات مكثفة لدى جميع الجهات الفرنسية فى مصر لزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مطلع العام المقبل.

 

جاء ذلك خلال مشاركة السفير فى منتدى الصحة الفرنسي ـ المصرى، الذى تم تنظيمه اليوم يهدف الإعداد لاتفاقات هامة سوف يتم توقيعها خلال الزيارة.

 

وكشف السفير عن أهم الملفات التى ستضمنها الزيارة ويأتى على رأسها الملف الاقتصادى ومناقشة ضخ استثمارات فرنسية جديدة فى مصر. كما سيتم تناول الشأن الدولى والاقليمى وفى مقدمته الملف الليبى.

 

ونفى السفير الفرنسى فى القاهرة أى تنافس بين فرنسا وإيطاليا فيما يتعلق بالازمة الليبية وأشار إلى أن بلاده تثمن الجهود المصرية لتوحيد الجيش الليبى ودعم اجراء انتخابات رئاسية وكتابة دستور جديد لليبيا.

 

وأكد السفير ان فرنسا لديها الكثير بتقدمه لمصر فى المجال الطبى وقطاع الدواء، مشيرا الى إرسال أطباء مصريين الى فرنسا للتدريب ورفع مستوى الكفاءات.

 


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