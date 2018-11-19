"ماريسا".. أصغر مشاركة فى مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ.. صور

كتبت آية دعبس

فى لقطة طريفة، حرص زوجان من بلجيكا، على الحصول على بطاقة الدخول والمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى تستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الجارى، مع طفلتيهما "ماريسا"، ووضعها بسيارة الأطفال الخاصة بها.

"ماريسا"، أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى، لم يتخط عمرها الـ8 أشهر، صاحبت والديها خلال رحلتهما إلى مصر، للتعرف على خبايا وأسرار وعلاقة التنوع البيولوجى وأهميته لحياتنا، ولم تنس فى كل مرة خلال توجهها إلى قاعة مؤتمرات شرم الشيخ، بتثبت الكارنيه، المصحوب بصورتها الشخصية، كدليل على حصولها على موافقة الأمم المتحدة.

أسرة ماريسا، تهتم بالشئون البيئية، والأب والأم يعملان فى المجال البيئى، وكانت لديهما الرغبة فى مشاركة "ماريسا" معهما، وتوثيق ذلك من خلال إتمام الإجراءات اللازمة لاعتبارها أحد المهتمين بالبيئة، وبالفعل ارسلا طلب إلى الأمم المتحدة ببيانات "ماريسا"، ولم يتخيلا أن يتم التعامل مع الطفلة، كشخص بالغ، وتحصل على بطاقتها الشخصية.

وأبدا الزوجان سعادتهما، بالمشاركة بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى، فى مدينة شرم الشيخ، آملين أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية فى نهاية المؤتمر تخدم البيئة، والحفاظ على كوكب الأرض، ووقف تدهور التنوع البيولوجى.



أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (1)



أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (2)



أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (3)



أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (4)