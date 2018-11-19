video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"ماريسا".. أصغر مشاركة فى مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ.. صور

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:30 م
"ماريسا".. أصغر مشاركة فى مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ.. صور أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

فى لقطة طريفة، حرص زوجان من بلجيكا، على الحصول على بطاقة الدخول والمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى تستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الجارى، مع طفلتيهما "ماريسا"، ووضعها بسيارة الأطفال الخاصة بها.

"ماريسا"، أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى، لم يتخط عمرها الـ8 أشهر، صاحبت والديها خلال رحلتهما إلى مصر، للتعرف على خبايا وأسرار وعلاقة التنوع البيولوجى وأهميته لحياتنا، ولم تنس فى كل مرة خلال توجهها إلى قاعة مؤتمرات شرم الشيخ، بتثبت الكارنيه، المصحوب بصورتها الشخصية، كدليل على حصولها على موافقة الأمم المتحدة.

أسرة ماريسا، تهتم بالشئون البيئية، والأب والأم يعملان فى المجال البيئى، وكانت لديهما الرغبة فى مشاركة "ماريسا" معهما، وتوثيق ذلك من خلال إتمام الإجراءات اللازمة لاعتبارها أحد المهتمين بالبيئة، وبالفعل ارسلا طلب إلى الأمم المتحدة ببيانات "ماريسا"، ولم يتخيلا أن يتم التعامل مع الطفلة، كشخص بالغ، وتحصل على بطاقتها الشخصية.

وأبدا الزوجان سعادتهما، بالمشاركة بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى، فى مدينة شرم الشيخ، آملين أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية فى نهاية المؤتمر تخدم البيئة، والحفاظ على كوكب الأرض، ووقف تدهور التنوع البيولوجى.

 

أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (1)
أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (1)

 

أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (2)
أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (2)

 

 

أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (3)
أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (3)

 

 

أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (4)
أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (4)

 

 

أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (5)
أصغر مشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ (5)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تعرض نماذج لعمل المرأة بحماية البيئة بمؤتمر التنوع البيولوجى

مؤتمر التنوع البيولوجى

التنوع البيولوجى

شرم الشيخ




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة