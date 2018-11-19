لجان هندسية ومتخصصين من الرى لترميم منازل عزبة سعيد بأسيوط

أسيوط- ضحا صالح - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن اللجان الهندسية من الرى والإسكان بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين تواصل عملها لمعاينة منازل عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب والتى تضررت جراء الأمطار الغزيرة التى ضربت المحافظة منذ أيام.

وذلك تمهيداً للبدء الفورى فى انشاء وترميم المنازل المضارة وإنشاء سدود ومخرات جديدة للسيول بعزبة سعيد وبدير الأمير تادرس الشطبى التابع لمطرانية الاقباط الارثوذوكس بمنفلوط لتلافى أية أزمات قادمة نتيجة سقوط الأمطار.

وأكد المحافظ ـ خلال بيان ـ على استمرار ومواصلة العمل لكافة الجهات المعنية وبمشاركة مجتمعية لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالعزبة المتضررة من الأمطار منذ هطول الأمطار وحتى الآن وذلك لتنفيذ الإجراءات والقرارات العاجلة التى تم اتخاذها حيال المنطقة المتضررة من الأمطار لافتاً إلى تشكيل لجان من الرى والإسكان ونقابة المهندسين لإجراء بحوث ورفع هندسى ودراسة المنطقة بالكامل للبدء الفورى فى أعمال الانشاء أو الترميم للمنازل المضارة وذلك بعد أن انتهت لجان الحصر من حصر التلفيات والأضرار التى أصابت المنازل وتمهيداً لإنشاء سدود إعاقة ومخر للسيول بتلك المنطقة المتاخمة للجبل الشرقى لتجنب حدوث مثل هذه الواقعة فى المستقبل.

و بدأت اللجان الهندسية ولجان الرى والمتخصصين عملها بمعاينة مناطق من الجبل الشرقى المتاخمة لعزبة سعيد بقرية المعابدة الشرقية بأبنوب ومنطقة دير الأمير تادرس الشطبى بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط لدراسة إنشاء مخرات سيول جديدة لحماية تلك الأماكن من أضرار وآثار الأمطار والسيول مستقبلًا.

كان المحافظ قد قام بعدة زيارات متتالية للعزبة المضارة من السيول لمتابعة الموقف من أرض الواقع منذ هطول الأمطار مساء الأربعاء الماضى وحتى مساء أمس "الأحد" متخذاً عدة إجراءات وقرارات عاجلة وآجلة تجاه العزبة والمتضررين والتعامل الفورى مع الأزمة والبدء الفورى فى إزالة آثار الأمطار وتشكيل اللجان المتخصصة لذلك.

على جانب آخر قرر محافظ أسيوط إيقاف مدير مدرسة الخيرية الإعدادية بنين عن العمل بعد ورود شكاوى بتعديه على أحد العمال بالمدرسة وتوبيخه وإهانته.

وقال محافظ أسيوط فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تلقى شكوى بقيام مدير مدرسة الخيرية الإعدادية بنين بأسيوط بالتعدى على عامل بالمدرسة وإهانته وتوبيخه وعلى الفور تم التحرك للتحقق من الأمر وإنتهى الى وقف مدير المدرسة عن العمل وإحالة الواقعة كاملة للتحقيق لوجود بعض الإتهامات الأخرى ارتكبها المدير ضد العامل ولم يتم التحقق منها وهو ما ستثبته التحقيقات وإلغاء قرار تعيينه مديرا للمدرسة ، وعودته الى وظيفته السابقة .

وأضح المحافظ بأنه لا يقبل أى إهانة لأى موظف ولن يسمح بذلك فى أى قطاع من قطاعات المحافظة وأن القرارات ستكون رادعة لأى شخص تسول له نفسه الإعتداء على طالب أو موظف داخل مقر عمله أو تعمد إهانته أو جرح كرامته وأن القانون سيأخذ مجراه دون تردد على أى مخالف.

كما كرم محافظ أسيوط أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة ؛ ضمن مبادرة بنك التعمير والإسكان لتكريم المتفوقين بكافة محافظات الجمهورية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، جاء ذلك بحضور صلاح فتحى بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وشريف محمد محفوظ مدير فرع بنك التعمير والإسكان بأسيوط.

و سلّم المحافظ ؛ الجوائز المقدمة من البنك (جهاز تابلت " tablet " وشهادة تقدير ودفتر توفير "أطفال" ذو الجوائز الذى يشارك فى سحب دورى على وحدات سكنية ومقدمات نقدية لشراء وحدات سكنية) وذلك للطالبة "آية عبدالناصر شكري" ـ مدرسة الغنايم بحرى الإعدادية بنات ـ الأولى على الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

وأشاد نورالدين بمبادرة بنك الإسكان والتعمير فى تكريم المتفوقين كل عام مشيراً إلى أهمية التعليم والتفوق العلمى فى تقدم الأمم وبناء الوطن وإفراز جيل قادر على تحمل المسئولية وتخطيط وبناء المستقبل، موضحاً أن الوصول للتفوق صعب ولكن الأصعب الاستمرار فى التفوق متمنياً التوفيق لجميع الطلاب وأن يحذو حذو الطالبة المتفوقة ليكونوا قادرين على المساهمة فى نهضة البلاد.

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ؛ إلى تضافر جهود كافة أركان العملية التعليمية للنهوض وتطوير التعليم بكافة قطاعاته فى ظل رؤية الدولة فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030 موضحاً أن مثل هذا التكريم يأتى لتشجيع باقى الطلاب أن يحذو حذوهم والمتفوقين على الاستمرار فى تفوقهم.



تسليم تابلت لأول الشهادة الاعدادية (4)



تسليم تابلت لأول الشهادة الاعدادية (5)



عزبة سعيد (1)