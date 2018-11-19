قيادى حوثى يدعو لوقف إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية

صنعاء (أ ش أ)

دعا القيادى بالميليشيات الحوثية، محمد على الحوثى إلى وقف إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية والإعلان عن الاستعداد لوقف جميع العمليات العسكرية.

وطالب القيادى، الذى يتولى رئاسة ما يطلق عليه "اللجنة الثورية العليا"- حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الاثنين، قيادة الحوثيين إلى تأكيد استعدادها لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية فى كل الجبهات وصولا إلى سلام عادل ومشرف- حسب تعبيره-.

يشار إلى أن جبهات صعدة (شمال اليمن) والساحل الغربى والبيضاء شهدت فى الأسابيع الماضية إنجازات ميدانية للقوات اليمنية الشرعية المدعومة من التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، وسط تقهقر ملحوظ لميليشيات الحوثى التى تكبدت هزائم فادحة.