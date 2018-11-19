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قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على انتهاكات الجيش التركى فى المنطقة العازلة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:36 ص
قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على انتهاكات الجيش التركى فى المنطقة العازلة نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصى
نيقوسيا (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية ديميتريس صمويل أن الوزارة قدمت احتجاجات لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص حول منع الجيش التركى القبارصة اليونانيين من زراعة أراضيهم بالمنطقة العازلة فى منطقة قرية ذينيا الأسبوع الماضى.

وقال صمويل وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الاثنين، أن الوزارة تتابع وتقيم الوضع باستمرار وإنها على اتصال بالسلطات المحلية وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص، موضحًا أنهم أبلغوا عن هذه الحوادث منذ اللحظة الأولى التى وقعت فيها الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث أنهم تقدموا باحتجاجات إلى قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص لكل حادث بصورة منفردة وطالبت بالتدخل الفورى لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بهدف استعادة المزارعين حقوقهم فى زراعة قطع أراضيهم وضمان سلامتهم.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت 37% من اراضى الجزيرة.

 


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