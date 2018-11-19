فيديو.. السيسي للأئمة: احرصوا على غرس القيم الإنسانية لننبذ العنف والكراهية

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على الرغم من جهود العلماء والأئمة ودورهم المحورى فى المعركة الفكرية والحضارية فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، إلا اننا نتطلع الى المزيد من تلك الجهود لاعادة قراءة تراثنا الفكرى قراءة واقعية مستنيرة نقتبس من ذلك التراث الثرى ما ينفعنا فى زماننا ويتلائم مع متطلبات عصرنا وطبيعة مستجداته ويسهم فى انارة الطريق بمستقبل مشرق لوطننا وأمتنا والأجيال القادمة من أبنائنا.

وأضاف الرئيس خلال كلمته للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، "دعونا ننقذ العقول من حيرتها وننبه النفوس من غفلتها وننشر المفاهيم الحقيقية السمة للإسلام، إحرصوا على غرس القيم الإنسانية السامية فى القلوب والأذهان لننبذ العنف والكراهية والبغضاء"0.