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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:57 م
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فى اليوم العالمى للرجل.. هى الستات عايزة إيه من الرجالة (فيديو)

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:59 م
فى اليوم العالمى للرجل.. هى الستات عايزة إيه من الرجالة (فيديو) اليوم العالمى للرجل
كتبت أسماء نصار
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بدأ الاحتفال بالرجل فى عام 1999 فى ترينداد وتوباجو، ومنها انطلقت الفكرة للعالم بأسره، حتى أصبح 19 نوفمبر من كل عام مناسبة يحتفل بها العالم كله باليوم العالمى للرجل، للاحتفاء بدوره فى المجتمع.

ويأتى إحياء هذا اليوم للرجل، تكريماً وتعزيزاً لدور الرجل فى المجتمع، ولتسليط الضوء على مساهمة الرجال فى الحياة، فضلاً عن نشر الوعى الإيجابى حول العديد من القضايا التى تهم الرجال على الصعيد العالمى.

 

ويرصد "دوت مصر" خلال التقرير التالى أهم أراء السيدات حول اليوم العالمى للرجل....


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اليوم العالى للرجل

اليوم العالمى للرجالة

يوم الرجل




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