فرنسا تتقدم رسميًا بعرض لتنفيذ مترو "وصلة المطار" بالخط الثالث

كتب رضا حبيشى

بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين المصرى والفرنسى، تقدم تحالف فرنسى تقوده شركة فينسى الفرنسية بعرض فنى ومالي رسميًا إلى الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ الجزء الثالث النفقى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو والممتدة من محطة هليوبوليس حتى مطار القاهرة بطول 6.65 كم، متضمنًا تقديم تمويل قدره 300 مليون يورو فى صورة قرض فرنسى ميسر ضمن تكلفة هذا المشروع.



وأكد المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع" أن التنفيذ سيكون وفقًا لأسعار عام 2014 وقت التعاقد مع نفس التحالف لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من هارون حتى النزهة بمصر الجديدة والمخطط افتتاحه خلال أسابيع، لافتًا إلى أن التحالف يطلب التنفيذ خلال فترة 5 سنوات إلا أن الهيئة لن توافق على التنفيذ خلال فترة تزيد على ثلاث سنوات.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق أنه ستبدأ أعمال فحص وتقييم العرض الفنى والمالى المتقدم للهيئة مباشرة، بحيث يتم البت فى هذا العرض واتخاذ قرار نهائى بشأنه قبل نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن العرض يشمل قيام الجانب الفرنسى بالدراسات والتصميمات التفصيلية للمشروع على نفقته بجانب القيام بأعمال التنفيذ.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع تستغرق الدراسات وإعداد التصميمات فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، لتبدأ بعد ذلك أعمال التنفيذ الفعلية للمشروع، مشيرًا إلى أن العرض الذى بصدد اتخاذ الهيئة قرار بشأنه يشمل الدراسات والتنفيذ وتحديد فترة الدراسات بشكل واضح وكذلك الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع وافتتاحه .



ولفت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العام للدولة، وأن التحالف الفرنسى المنفذ للمرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث سينفذ المشروع بتكلفة أقل باعتبار أن الحفار العملاق الذى سيقوم بأعمال الحفر متواجد أساسًا فى مصر بعد إنهائه أعمال حفر الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث، ولن يتحمل تكلفة شراء حفار جديد وشحنه إلى مصر وهو ما سيوفر عليه ملايين الجنيهات على عكس أى شركة أو تحالف آخر يقوم بالتنفيذ.



وأشار رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق إلى أنه تم تأجيل بدء تنفيذ المشروع بعدما كان مخطط بداية 2019 بسبب تأخر التحالف الفرنسى فى تقديم عرضه الفنى والمالى الرسمى للهيئة، لافتًا إلى أنه الهيئة ستحرص على البت وإنهاء التقييم للعرض الفنى والمالى قبل نهاية العام من أجل سرعة الشروع فى تنفيذ المشروع.



يذكر أن مشروع مترو وصلة المطار يمتد بطول 6.65 كم ويشمل 5 محطات نفقية هى الحجاز 1 والحجاز2 والكلية الحربية وشيراتون ومطار القاهرة، وستكون محطة مترو المطار أمام صالة 3 بالمطار لتربط فى نفس الوقت صالة رقم 2، كما أن الخط الثالث للمترو سيكون الأطول فى الشرق الأوسط عقب اكتمال تنفيذه بأطوال حوالى 48 كم.



وبدأت المفاوضات فعليًا مع الجانب الفرنسى لتنفيذ هذا المشروع في أعقاب زيارة جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا لمحطة مترو هليوبوليس لمعاينة موقع المحطة الذى ستنطلق منه وصلة مترو مطار القاهرة ضمن الخط الثالث للمترو، وذلك خلال زيارته للقاهرة فى أبريل الماضى.