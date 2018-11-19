طمعا فى وظيفة "التُربى" ..ضبط 3 عاطلين سجلوا فيديو من داخل مقبرة بالتبين

ألقت مباحث قسم شرطة التبين،القبض على 3 عاطلين، دخلوا مقبرة وقاموا بتصوي مقطع فيديو وبثوه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" تحت عنوان نبش للقبور بمقابر التبين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت بث فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت عنوان نبش القبور بمقابر التبين، وباستخدام التقنيات الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين ، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، انتقاما من حارس المقابر، وطمعا فى طرده، والعمل بدلا منه على حراسة المقابر، تحررعن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .