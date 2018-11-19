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ضبط 8,5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بالغربية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:38 م
ضبط 8,5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بالغربية اللحوم
الغربية – عادل ضرة
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نجح ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، فى ضبط 8,5 طن لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحوم بمركز زفتى، قبل بيعها بالأسواق للجمهور.

كانت معلومات قد توفرت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام أحمد عزيز السيد سليمان على سليمان 40 سنة حاصل على دبلوم زراعة صاحب ثلاجة تبريد بشارع سكة طنطا بدائرة قسم شرطة زفتى بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المجمدة غير صالحه للاستهلاك الآدمى وإعادة تدورها بفرمها وبيعها للمحلات والمطاعم.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بسرعة مداهمة الثلاجة والتحفظ على ما بها من لحوم، تحت إشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، وتم إعداد مأمورية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

وبمداهمة الثلاجة تم ضبط 8,5 طن لحوم ودهون مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط صاحب الثلاجة، تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة.


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