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ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى المحلة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:04 م
ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى المحلة المتهمين بعد القبض عليهم
كتب: محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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ألقت مديرية أمن الغربية القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالمحلة، كان بلاغا قد ورد لوحدة مباحث مركز شرطة المحلة بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل "توفيق ت.م"، 49 سنة، عامل، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم ضبط "ياسين ف.ع"، 59 سنة، "طارق م.م"، 65 سنة، "سمير م.م"، 43 سنة، "أحمد ا.م"، 23 سنة، "محمود ا.ع"، 30 سنة، "السيد ع.ا"، 30 سنة وتبين تواجد حفرة بعمق 7 متر × 2,5 متر تقريباً وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمعرفة مالك المنزل مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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