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ضبط 44 قطعة سلاح نارى و 195 قضية مواد مخدرة فى حملة للأمن العام

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:50 م
ضبط 44 قطعة سلاح نارى و 195 قضية مواد مخدرة فى حملة للأمن العام أرشيفيه
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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قام  قطاع الأمن العام بتوجيه عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال الأسلحة النارية، تم ضبط 44 قطعة سلاح نارى بحوزة 38 متهما، منها 8 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش و27 طبنجة و27 فرد محلى الصنع و377 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و20 خزينة طلقات نارية متنوعة، كما تم ضبط 216 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال قضايا المواد المخدرة، تم ضبط 170 قضية مخدرات و 170 متهم، بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 11,680 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش بلغت 13,470 كيلو جرام ،كمية من مخدر الهيروين وزنت  702 جرام و 6545  قرص مخدر.

فى مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية"  تم ضبط 25 قضية مخدرات تخليقية، ضُبط خلالها 28 متهم ، بحوزتهم 1,736 كيلو جرام إستروكس و 641 جرام فودو، وفى مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 36 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

فى مجال التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم 5 متهمين إرتكبوا 10 حوادث متنوعة ،فى مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه  تم ضبط 6 متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه ، وبحوزتهم  2 فرد محلى، طلقتين من ذات العيار ، 4 قطع سلاح أبيض.

فى مجال الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 293 دراجة نارية  بدون لوحات، وبدون تراخيص ،فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها إعادة  سيارة مُبلغ بسرقتها ،فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 139حكم جنائى،10651 حكم حبس جزئى ،1818 حكم حبس مستأنف ،18156 حكم بالغرامة ،5790 حكم مخالفة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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