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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:46 م
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ضبط 2210 هاربين من أحكام وتحصيل 287 ألف جنيه غرامات فى الغربية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:10 م
ضبط 2210 هاربين من أحكام وتحصيل 287 ألف جنيه غرامات فى الغربية حبس
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2210 هاربين من أحكام، منهم 1661 حكم فى جنح الغرامات، 511  حكم فى جنح الحبس الجزئى  والمستأنف، و 37 حكم فى مخالفات، 1 حكم في جناية وتحصيل 287456  الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.

 

 

 


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