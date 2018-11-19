ضبط 17 قضية مواد بترولية وإسطوانات بوتاجاز بالمحافظات

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، بشن حملات تموينية مُكبرة، أسفرت عن ضبط 17 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، ضبط 124 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، ضبط 13 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، ضبط 56 قضية فى مجال الغش التجارى.

وضبط 415 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، ضبط 12 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، ضبط 14 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضبط 2 قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، ضبط 2 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

ونجحت جهود مديرية أمن القاهرة في ضبط 75 قضية تموينية متنوعة أبرزها 19 قضية فى مجال الرقابة على أسعار السلع، 22 قضية فى مجال الرقابة على الصحة.

ونجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط المدير المسئول عن مخزن كيماويات كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع، وحيازة مواد مجهولة المصدر، بقصد بيعها بالأسواق، وضُبط داخل المخزن 16 برميل كيماويات تُستخدم فى صناعة البويات والمنظفات وزنت جميعها 2,960 طن مجهولة المصدر والبيانات.

ونجحت مديرية أمن الشرقية في ضبط اثنين من أصحاب السلخانات لذبح اللحوم البلدية، لقيامهما بالذبح خارج السلخانة ووضع أختام مزورة ومقلدة لخاتم السلخانة الحكومى، لإيهام المستهلك بأن اللحوم مذبوحة بالمجازر الحكومية، وبحوزتهما 4 خاتم معدنى يحوى كل منها 5 خانات مطابقة لخاتم السلخانة، 2 زجاجة بلاستيكية بها كمية من الحبر الأحمر الخاص بالأختام .

وفي القليوبية تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قها من ضبط السيارة رقم "ق ن ب 3594" قيادة "فهد س. ا 29 سنة" سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، محمل عليها 200 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وزنت جميعها 10 أطنان قبل بيعها بالسوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.