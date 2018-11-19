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ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك وحلوى منتهيه الصلاحية بالغربية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:26 ص
ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك وحلوى منتهيه الصلاحية بالغربية ملح - أرشيفية
الغربية - عادل ضره
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شنت إداره مباحث التموين بمديريه امن الغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات ملح طعام غير صالح للاستهلاك، وحلوى منتهية الصلاحية.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إداره مباحث التموين بضبط طارق ش ع  39 سنه صاحب مطحن ملح بدون ترخيص ببندر زفتى  مقيم بمركز اشمون - المنوفيه وبحوزته طن  ملح طعام غير صالح للاستهلاك فى المحضر رقم 10965 جنح قسم زفتى، وضبط احمد ج ع 23 سنه صاحب مصنع رنجه بدون ترخيص بقريه دلبشان مركز كفرالزيات وبحوزته طن  ملح طعام  غير صالح  للاستهلاك فى المحضر 38976 جنح مركز كفرالزيات. 
 
كما تم ضبط السيد م ع 42 سنه صاحب محل جنه الفواكه ببندر كفر الزيات مقيم سيجر اول طنطا وبحوزته 388قطعة حلوى جافه بدون بيانات وغير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 38998 جنح مركز كفرالزيات، وضبط ايمن ا ا 58 سنه صاحب مصنع حلوى بقرية كفرالحما مركز طنطا وبحوزته 50 كجم حلوى جافه غير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 1277 جنح أمن دولة طوارئ  مركز طنطا.  
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط محمد م ع  34 سنه  صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل بشارع عمر بن عبدالعزيز  ثان طنطا  مقيم بقرية شونى  مركز طنطا وبحوزته 108 عبوة مستحضرات تجميل  منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 31064 جنح قسم ثان طنطا، وضبط احمد ع ع  58 سنه صاحب محل لبيع السجائر بمنطقة ابو شاهين  اول المحلة  وبحوزته  100  علبه سجائر مجهولة المصدر فى المحضر  14038 جنح  أمن دولة طوارئ اول المحلة ، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابه التحقيق .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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