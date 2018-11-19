ضبط عاطل ينتحل صفة صحفى للنصب على الباحثين عن وظائف بالجيزة

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بانتحال صفة صحفى ورئيس مجلس إدارة جريدة عربية والنصب على الباحثين عن وظائف مقابل الحصول على مبالغ مالية.

توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بإشراف العميد ضياء فاروق مدير الإدارة، إلى انتحال "عبد التواب. ش " عاطل، لصفة صحفى ورئيس مجلس إدارة جريدة عربية، للنصب على الباحثين عن وظائف مقابل الحصول من كل ضحية على مبلغ 250 جنيه مقابل استمارة توظيف، واستئجاره شقة بالطالبية لاستقبال ضحاياه.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته كارنيهات مزيفة واستمارات توظيف، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.