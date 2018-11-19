ضبط طن ألبان فاسدة ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ضبط مكتب مراقبة الأغذية بإهناسيا التابع لمديرية الصحة ببنى سويف، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أحد الأشخاص وبحيازته طن لبن فرز يقوم بتجميعه من المنازل بالقرى، وبفحصه تبين وجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على ذباب وحشرات، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها وتحرير محضر والعرض على النيابة العامة .

وقامت الحملة بالمرور على محل بقالة ببندر إهناسيا، وتم ضبط أنواع مختلفة من الأغذية منتهية الصلاحية عبارة عن (64 علبة زبادى - 5 زجاجات مياه غازية سعة واحد لتر – 3 علب خلطة سحلب) وتم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة، كما تم سحب 25 عينة من الأغذية المختلفة من بعض محلات البقالة، وسحب 18 عينة حلوى مولد، وأعدمت الحملة 35 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير 4 محاضر جنح صحية لغير الحاصلين على شهادات صحية.