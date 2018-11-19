ضبط المتهم بمحاولة سرقة محل مصوغات بالوادى الجديد

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، لمحاولته سرقة محل مصوغات بالوادى الجديد بإستخدام مسدس صوت.

كان بلاغاً قد ورد لمركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد من صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة موط بدائرة المركز، بقيام مجهول بتهديده بسلاح نارى طالباً منه فتح درج النقود ولدى إستغاثته بالمارة فر هارباً تاركاً حقيبة وبداخلها 33 طلقة صوت ، سكين، جاكوش دون الإستيلاء على شىء.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تمكن فريق البحث الجنائى بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية وقطاع الأمن العام من تحديد مرتكب الواقعة محمد ا. أ، 23 سنة، عامل، مُقيم بدائرة المركز، سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص، آداب عامة، حيازة مخدرات، سلاح أبيض".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه، وإعترف وقرر بأن السلاح المستخدم مسدس صوت إستعان به من عامل، 24 سنه "له معلومات جنائية"، حيث تم ضبطه، وأرشد عن المسدس ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.