ضاحى خلفان عن زيارة وزير خارجية قطر للعراق: "متبعش الميه فى حارة السقايين"

كتب محمد عبد العظيم

هاجم الفريق ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، على خلفية الزيارة التى قام بها الأخير إلى دولة العراق، مستعينا بمثل شعبى شهير.

وقال الفريق ضاحى خلفان: " وزير خارجية قطر ذهب إلى العراق من أجل أن تتحالف العراق معه.. يامعالي الوزير أنت تحاول تبيع الميه في حارة السقايين.. العراقيون في السياسة دهاة يعرفون من أنت .. تعبت عمرك وفشلت نفسك.. رفضوك لأنهم عارفينك خوش معرفة".





وكان وزير خارجية قطر قد زار بغداد مؤخرا، فى إطار سعى بلاده إلى تعزيز العلاقات مع العراق.