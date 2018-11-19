صور.. وزير البترول يفتتح مؤتمر الفرص الاستثمارية فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر "الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، الذى تنظمه الجمعية الجيولوجية "SEG" بأحد فنادق منطقة سوما باى جنوب الغردقة.

يشارك فى المؤتمر 160 شخصا من العاملين فى الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول وممثلى شركات بترولية دولية واستثمارية.

من المقرر أن يضم المؤتمر جلسات عمل حتى يوم الخميس المقبل، تناقش الأستثمارات والاستكشافات عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، وفى نهاية الموتمر يتم تنطيم رحلة سفارى حقلية واستكشاف للتراكيب والطبقات الجيولوجية.

يأتى المؤتمر فى ضوء ما تقوم به شركة شلمبرجير، فيما يتعلق بتحليل بيانات المسح السيزمى للمياه المصرية فى البحر الأحمر، والذى أوشك على الانتهاء، تمهيدا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود مع السعودية.



مؤتمر وزير البترول بالبحر الأحمر



مؤتمر وزير البترول بالبحر الأحمر



مؤتمر وزير البترول بالبحر الأحمر



مؤتمر وزير البترول بالبحر الأحمر