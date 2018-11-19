صور ..وزيرة التخطيط تكرم فريق عمل مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"

كتب : مصطفي عبد التواب

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتكريم عشرة موظفين من العاملين بمشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات" بوزارة التخطيط، و سبعة عشر من العاملين بالمشروع في مكاتب الصحة بالمحافظات، في احتفالية حضرها كلا من اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، و الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والمهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، و محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى وفريق عمل المشروع، وقيادات وموظفي الوزارة.

ومن جانبها هنأت السعيد المكرمين، مشيدة بالعمل الجماعي وبروح الفريق الذي هو أساس نجاح أي عمل، مؤكدة أن العمل ليس مجرد تشريف ولا هو منصب للمفاخرة بل هو تكليف وأمانة لكل موظف في مكانه، وتكريم المتميزين والاحتفاء بهم ينبع من تقدير الابداع والمبدعين، وانطلاقا من حرص القيادة السياسية علي وضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتنمية قدراته واستثمار امكانياته بما يعود بالنفع علي مجتمعه ووطنه، وأن هذا النجاح هو نتاج عمل جميع العاملين بالوزارة، فالجهد والإخلاص في العمل لابد أن يكون له ثماره الجيدة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الفوز بتلك المسابقة يعد جهد جميع الوزراء السابقين وجميع من عمل على المشروع، كما وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور صالح الشيخ علي جهوده في التقديم لتلك المسابقة أثناء توليه منصب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، مؤكدة أن منظومة المواليد والوفيات هي منظومة غير مسبوقة يستفيد منها جميع مؤسسات الدولة في كل القطاعات بما تتيحه من قاعدة بيانات ومعلومات يمكن الاستفادة منها لمتخذي القرار، مشيرة إلى أهمية المشروع كذلك في مجال الابتكار والتحديث الحكومي بشكل عام.

كما أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أنه تقدم لتلك الجائزة 43 دولة، ووصل للمرحلة النهائية خمسة مشروعات منها المشروع المصري، وأن الوفد المصري قام بعرض تفاصيل المشروع على لجنة حكام المسابقة يوم 5 نوفمبر، واستكمل العرض على المؤتمر العام يوم 8 نوفمبر 2018، حيث اشتمل العرض علي كافة تفاصيل تصميم النظام ومكوناته، ودوره في ربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بجميع الجهات الحكومية من خلال منصة الكترونية منشأة داخل الوزارة، وكذا دور المنظومة في دعم تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة لاتخاذ قرارات التخطيط الدقيق والفعال، فضلاً عن ربطه بالساعة السكانية اللحظية لجمهورية مصر العربية، والخريطة الصحية، ولوحة المؤشرات الديمغرافية الخاصة بالمواليد والوفيات، مشيرة إلي تلقيها إشادة كبيرة من لجنة الحكام والمنظمة الإفريقية بكفاءة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وتعدد المجالات المرتبطة بها.

وقالت نائب وزيرة التخطيط إن من أسباب فوز مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات" أنه مشروع مطبق بالفعل منذ عامان ويخدم جميع قطاعات الدولة وليس شريحة معينة، فضلا عن إمكانية تطبيق المشروع في دول آخري، موضحة أنه أبدت بالفعل عدداً من الدول الإفريقية رغبتها في نقل التجربة المصرية إليها في هذا الخصوص.

كما وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لفريق عمل المنظومة مهنئا إياهم علي ما بذلوه من جهد من أجل الوصول لمثل تلك الجائزة، مشيرا إلي أن هذا المشروع يعد حالة ناجحة في الإدارة العامة يجب تدريسه.

يذكر أن جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد فازت بالمركز الأول والدرع الذهبي لمشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات" الذى تشرف عليه وزارة التخطيط، وذلك في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة، والتي عقدت في مدينة جابروني عاصمة بوتسوانا خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر 2018 تحت عنوان "الابتكار في الإدارة العامة".