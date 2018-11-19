صور.. مدير أمن الأقصر يشهد حفل توزيع مساعدات على أسر المساجين والمفرج عنهم

الأقصر – أحمد مرعى

شهد اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حفل مديرية الأمن لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" وذلك لتقديم المساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك فى قاعة المؤتمرات بكورنيش النيل.

وتم خلال الاحتفالية تقديم المساعدات المقدمة لأسر المسجونين والمفرج عنهم بمناسبه الولد النبوى الشريف، وشملت كراتين مواد غذائية وبطاطين للشتاء، وبوتاجازات وغسالات وثلاجات، مقدمة من عدة جهات خيرية، بحضور كل من اللواء وائل نصار مدير الرعاية اللاحقة وقيادات مديرية الأمن، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، وقيادات الجمعيات الخيرية.



مدير أمن الأقصر يشهد حفل توزيع المساعدات علي أسر المسجونين

جانب من المساعدات المقدمة لأسر المسجونين والمفرج عنهم بالاقصر

قيادات مديرية الأمن خلال فعاليات الإحتفالية

الأدوات المنزلية المهداه من المؤسسات الخيرية بالاحتفالية

السيدات داخل الإحتفالية قبل تسلم المساعدات