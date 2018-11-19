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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:25 م
صور.. محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسى محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية
بورسعيد – السيد فلاح
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المشاركين بالموكب الاحتفالى الذى نظمته المحافظة بمشاركة الطرق الصوفية، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك بنهاية خط سير الموكب أمام المسجد العباسى، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد الدسوقى المستشار الثقافى للمحافظة.

وكان الموكب قد انطلق من أمام مسجد مريم الكائن بحى المناخ مرورًا بشارع الثلاثينى حتى وصل إلى أمام المسجد العباسى بحى العرب، بمشاركة الطرق الصوفية وعدد من المديريات منها فرق مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والمدارس الخاصة.

كما شاركت مديرية الأمن من خلال موسيقى الشرطة ووحدات رمزية من إدارة المرور، كذلك الأحياء من خلال عربات الزهور.

 وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف داعيا الله أن يعود على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والرخاء وابدى المحافظ سعادته بتواجد آلاف من أهالى المحافظة فى الشوارع للمشاركة فى الموكب والتى يواظب المواطنين على الاحتفال بها.

وستقام أيضًا احتفالية دينية عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسى تبدأ بتلاوة لآيات الذكر الحكيم بصوت القارئ عوض محمد دعبس، وكلمة لكل من الشيخ صفوت نظير، مدير عام الأوقاف، والشيخ بشرى محمد، مدير الدعوة، والشيخ محمد الغرباوى، مدير الوعظ، كما سيقام حفلًا دينيًا بهذه المناسبة فى الثامنة من مساء،يوم الخميس المقبل، بالمركز الثقافى الترفيهى يحييه المنشد الدينى أحمد الكحلاوى، يشدو فيه بمجموعة عطرة من الأناشيد والتواشيح الدينية، والتى تحمل عددا من المعانى الرقيقة عن السيرة النبوية وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي (1)
 

 

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي (2)
 

 

 
 
محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي (3)
 
 
محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي (4)
 
محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي (5)
 
 
 
 
محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي (6)
 
 
 
محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي (7)

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