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صور.. محافظ البحر الأحمر: جاهزون لتقديم كافة أشكال دعم الاكتشافات البترولية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:45 ص
صور.. محافظ البحر الأحمر: جاهزون لتقديم كافة أشكال دعم الاكتشافات البترولية مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول بمنطقة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن منطقة البحر الأحمر  واعدة فى قطاع البترول مضيفا أن ما تحقق من نتائج خلال الفترة السابقة يؤكد ذلك. 

 

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال كلمته فى مؤتمر "الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول بمنطقة البحر الأحمر"، الذى تنظمة الجمعية الجبولوجية بأحد فنادق جنوب الغردقة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول أن هذا القطاع سيكون له دور حقيقى وبارز فى بناء مصر

كما أكد إن العمل للبحث عن البترول فى البحر الأحمر، حدث نتيحة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية قبل هذه الاتفاقية لا يمكن القيام بعمل الدراسات والاستكشاف

وقدم محافظ البحر الأحمر الشكر لوزير البترول على الجهد المبذول والبحث والاستكشاف فى نطاق البحر الاحمر، مؤكداً إن المحافظة جاهزة بتقديم أى مجهودات فى عمليات الاستكشافات والدراسات.

مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول (1)
مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول

 

مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول (2)
مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول

 

مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول (3)
مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول

 


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موتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول بمنطقة البحر الأحمر




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