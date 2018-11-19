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صور.. محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق قافلة طبية بقرية "أبوطفيلة"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:46 م
صور.. محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق قافلة طبية بقرية "أبوطفيلة" محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والنائب عصام منسى، عضو مجلس النواب وسامى علام، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة انطلاق القافلة الطبية العلاجية الخدمية المجانية التى نظمتها جامعة قناة السويس بوحدة طب الأسرة بقرية "أبوطفيلة" التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وتضم عدد كبيرًا من العيادات الطبية المتنقلة تشمل كافة التخصصات الطبية والتى تضم تخصصات الباطنة وطب الأطفال والنساء والتوليد والعظام والجلدية والرمد والأسنان وتنظيم الأسرة إضافة إلى معمل تحاليل وأشعة وصيدلية متكاملة لصرف الدواء والعلاج  مجانا للمرضى بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات العامة والمركزية فى حال احتياجهم.

كما تشمل القافلة قسمًا خاصًا للطب البيطرى بالإضافة إلى توفير خدمات الأرشاد الزراعى والتثقيف الصحى والتوعوى للمواطنين بمختلف القضايا القومية.

بالإضافة إلى تنفيذ المسح الطبى الشامل لمواطنى المنطقة للكشف عن الإصابة بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس "سى" بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية للمواطنين عن أعراض الإصابة بالمرض وطرق الوقاية وذلك ضمن الخطة القومية لوزارة الصحة.

وخلال تفقد محافظ الإسماعيلية للقافلة التقى بعدد كبير من أهالى المنطقة ومواطنيها وأستمع إلى مطالبهم  وشكاوهم التى وعد ببذل أقصى الجهود للعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

وأكد "عثمان"، على أنه جارى حاليًا دراسة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع حل جذرى لمشكلة مصرف أبو طفيلة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لحماية نحو 30 ألف فدان من الأراضى الزراعية بالمنطقة.

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (4)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (4)

 

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (7)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (7)

 

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (8)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (8)

 

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (9)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (9)

 

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (13)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (13)

 

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (14)
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان انطلاق انطلاق القافلة الطبية الخدمية للجامعة بقرية أبوطفيلة (14)

 


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