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صور.. محافظا الأقصر والوادى الجديد يفتتحان المؤتمر العربى الأفريقى للاستثمار

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:51 م
صور.. محافظا الأقصر والوادى الجديد يفتتحان المؤتمر العربى الأفريقى للاستثمار فعاليات المؤتمر
الأقصر – أحمد مرعى
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افتتح كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فعاليات "المؤتمر والمعرض العربى الإفريقى والتعاون الدولى.. للاستثمار وبناء الإنسان"، والمقام بمحافظة الأقصر حتى 21 نوفمبر الجارى.

وذلك بحضور الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، والأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، وعدد من ممثلى الدول العربية والأفريقية، ونخبة من سيدات الأعمال والمستثمرات بالمنطقة العربية والأفريقية وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والاتحادات والغرف التجارية ومجالس الأعمال.

ويقام المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الغرف التجارية المصرية، وجامعة الأميرة سمية بنت الحسن للعلوم والتكنولوجيا، واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والمهن، ومنظمة اليونيدو، وهيئة تنشيط السياحة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظتى الأقصر والوادى الجديد.

ومن جانبه، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بعرض فيلم دعائى عن المحافظة وما بها من فرص استثمارية، ونبذة مختصرة عن مقومات المحافظة للتعريف بها، كما رحب محافظ الأقصر، بضيوف المؤتمر من كافة البلدان العربية والإفريقية على أرض محافظة الأقصر، مؤكدًا على أهمية إتاحة كافة الفرص الاستثمارية للمستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج، وفى ختام اللقاء، تبادل محافظا الأقصر والوادى الجديد دروع التكريم، كما تم تكريم الدكتورة كل من هدى جلال يسى، والأنبا عمانوئيل عياد.

 

محافظي الأقصر والوادي الجديد يفتتحان المؤتمر والمعرض العربي الإفريقي للإستثمار (2)

 
محافظي الأقصر والوادي الجديد يفتتحان المؤتمر والمعرض العربي الإفريقي للإستثمار (3)
 

 

محافظي الأقصر والوادي الجديد يفتتحان المؤتمر والمعرض العربي الإفريقي للإستثمار (4)
 
 
محافظي الأقصر والوادي الجديد يفتتحان المؤتمر والمعرض العربي الإفريقي للإستثمار (5)
 

 

محافظي الأقصر والوادي الجديد يفتتحان المؤتمر والمعرض العربي الإفريقي للإستثمار (1)

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