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صور.. قرية الآمال بوادى النقرة تشهد أول المزارع السمكية فى قرى الخريجين بأسوان

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:00 ص
صور.. قرية الآمال بوادى النقرة تشهد أول المزارع السمكية فى قرى الخريجين بأسوان المزارع السمكية فى قرى الخريجين بأسوان
أسوان - صلاح المسن
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بتمويل ذاتى وداخل قطعة الأرض التى حصل عليها ضمن مشروع شباب الخريجين، بدأ أحد المزارعين بقرية الآمال التابعة لوادى النقرة بمحافظة أسوان إنشاء مزرعة سمكية صغيرة معتمدا على خبرته السابقة فى مجال الصيد.

يقول ناصر سلطان مزارع بقرية الآمال بوادى النقرة بأسوان لـ"اليوم السابع" إن مزرعته تعتبر أول مزرعة للثروة السمكية بوادى النقرة وربما فى محافظة أسوان بشكل عام.

وتابع أنه اقتطع جزءاً من أرضه غير صالح للزراعة حوالى ربع فدان وقام بعمل حوض لتربية الأسماك بعد تجهيزه بتمويل ذاتى منه وحصل على تدريب فى المركز الدولى للأسماك بالعباسة بمحافظة الشرقية، وكما حصل على أعلاف وزريعة أسماك ودعم فنى من إحدى الجمعيات.

ويضيف ناصر أن مشروعه بدأ فى الإنتاج بالفعل حيث يصل متوسط وزن السمكة لربع كيلو جرام تقريبا فضلا عن الإنتاج جاء مبشرا وسيقوم فى شهر مارس القادم ببدء الموسم الجديد حيث يعد مشروعه أول مفرخ سمكى على مستوى المحافظة.

وأردف قائلا: إنه يقوم بتربية السمك البلطى النيلى الأصلى حيث يتسم طول السمك بالوزن الكبير بمختلف الأحجام ومذاقه الجميل.

 وكشف عن أن مشروعه عبارة عن مشروع زراعى متكامل حيث سيقوم بتربية بط فى المرحلة الثانية اعتمادا على المسطح المائى، وأشار إلى أن مخلفات الدواجن غذاء للسمك وأن مخلفات السمك غذاء للأرض الزراعية التى لا يزال يزرعها ببقية المحاصيل الزراعية ويتم استغلال مياه الحوض السمكى لرى الأرض، حيث إن هذه المياه بها مخصبات ونسبة أمونيا مفيدة للأرض الزراعية.

واستطرد "ناصر سلطان" قائلا إنه حصل مؤخراً على البكالوريوس فى الزراعة وسجل للحصول على درجة الماجستير بجامعة أسوان وأنه تعلم مهنة الصياد من صغره فى بلدته بسوهاج وعمل صياداً فى بحيرة ناصر والمفيضات وعندما استقر فى قرية الآمال بوادى النقرة ليباشر زراعاته التى تقدر بخمسة أفدنة اتجه لمجال الاستزراع السمكى بالتوازى مع الانتاج الزراعى. وأشار إلى أنه اكتسب خبرة من التدريب الذى حصل عليه فى مركز الأسماك، وهو كيفية تحديد جنس الأسماك، حيث يفضل أن السمك وحيد الجنس، ولكنه وائم بين محتوى الحوض من مختلط الجنس ذكور وإناث، وأنه يسعى حالياً لمضاعفة الإنتاج وللنهوض بالمزرعة وزيادة مساحة المزرعة السمكية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتسويق منتجات المزرعة السمكية.

وأعرب عن أمنياته أن تتبنى الجهات التنفيذية تعميم المزارع السمكية لشباب الخريجين بوادى النقرة، وأردف قائلا غن تجربة المزارع السمكية من الممكن أن تعمم فى زراعات وادى النقرة لعدة أسباب أن أحواض الأسماك لاتستهلك مياه رى فضلا عن أن هناك مساحات أراضى أصبحت لا تصلح للزراعة فيجب أن تستقل كأحواض لتربية الأسماك. مما يوفر فرص عمل للشباب ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وسد الاحتياجات من البروتين الحيوانى.

وقال سلطان إنه يتقدم بالشكر للدكتور جمال العزازى الخبير فى الاستزراع السمكى والدكتورة ألفت أنور منسق عام مشروع الاستزراع السمكى.

 

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مزرعة السمك (2)
 
مزرعة السمك (3)
 
مزرعة السمك (4)
 
مزرعة السمك (5)
 
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مزرعة السمك (8)
 

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