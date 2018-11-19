صور.. عمرو الليثى ورامى رضوان ومنى عبد الغنى وإعلاميين ومتبرعين يزورون مستشفى علاج الأورام بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

إستقبلت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وفد من نجوم الإعلام والتليفزيون وعدد من كبار المتبرعين من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وعلاجهم بأحدث المعدات والأجهزة التى تم جلبها من مختلف أنحاء العالم، وتم تنظيم إحتفالية للوفد المشارك فى الزيارة لتقديم الدعم والتبرع للمستشفى ومتابعة مسيرة تبرعاتهم فى المستشفى الأولى لعلاج مرضى الصعيد بالمجان، تحدث خلالها كل من "عمرو الليثى ومنى عبد الغنى ورامى رضوان وعمرو الدسوقى والفنانة منى عبد الغني، ودعاء عامر" وكبار المتبرعين للإطمئنان على طبيعة العمل، والذين أكدوا جميعاً على مواصلة دعمهم للمستشفى التى تساهم فى تخفيف الآلام عن عشرات الآلاف من مرضى السرطان بمحافظات الصعيد.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الليثى – فى كلمته – أن المستشفى تعتبر صرح طبى عالمى حقيقى على أرض مصر، مؤكداً على أن محافظات مصر تحتاج كل أيادى أهل الخير والجمعيات والمؤسسات الكبرى لإقامة وإنشاء مستشفيات متخصصة فى علاج السرطان مرض العصر فى كل محافظة لتقدم خدماتها لأهل المحافظة وتوفر عليهم المسافات والسفر للعاصمة كما كان فى السابق، وهو الهدف الأهم والأكبر فى إنشاء مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد.

وقال الفنانة منى عبد الغني، أنها شاهدت صرح طبى جميل بطاقات بشرية وإدارة مميزة، ونتمنى فى المستقبل القريب زيارة المرحلة الثالثة فى العام المقبل بعد إنهاؤها بأيادى أهل الخير والمتبرعين الذين تحتاجهم المستشفى خلال الشهور المقبلة لدعم تلك المرحلة الهامة لإكتمال الصرح الطبى الذى يقدم خدمات لمرضى محافظات الصعيد بالمجان تماماً، وإن شاء الله مصر وصعيد مصر بلاسرطان.

أما الإعلامى رامى رضوان، فقد تحدث عن كافة التفاصيل التى شاهدها وإستمع إليها عن أقسام المستشفى المختلفة وإحصائية الحالات من المحافظات المجاورة للأقصر وكيف يتم التعامل مع كل حالة بصورة تليق بها، مؤكداً على أنه سيواصل دعمه للمستشفى مستقبلاً، وسيدعو جميع أصدقاؤه لزيارة المستشفى ودعمها لأنها صرح طبى كبير مازالت تسير فى خطط البناء، وتحتاج لدعم أكبر لإنهاء الإنشاءات فى المرحلة الثالثة التى ستحولها لمركز طبى علمى حقيقى بأرض الصعيد.

أما الإعلامية دعاء عامر، فقد قالت: "لم أكن أتخيل أننى سأزور صرح طبى عالمى حقيق بأرض الصعيد، وكنت أظنها مستشفى بسيطة تخدم عشرات المرضى فقط كما هو الحال فى الصعيد، ولكننى فوجئت بصرح ضخم ساهم فى خدمة وعلاج ومازال يقدم العلاج لعشرات الآلاف من المرضى من محافظات الصعيد ومن القاهرة والدول العربية أيضاً، مؤكدةً على أنها ستواصل زياراتها المتكررة للمستشفى لدعم المرضى الذين لمست فى أعينهم السعادة والمحبة خلال إنتظار تلقى علاجهم ف الأقسام المختلفة".

وقال الإعلامى عمرو الدسوقى فى كلمته بالإحتفالية: "فى الإفتتاح منذ 3 سنوات شاركت فى تقديم الحفل الإفتتاحى للمستشفى من المنصة داخل معبد الأقصر ولم أكن أتوقع سير إدارة المستشفى بهذا المستوى الثابت فى النظافة والعلاج والتنظيم وغيرها كل تلك الفترة، ولكن بعد 3 سنوات وعودتى مرة آخرى للمستشفى أكثر شيئ لفت نظرى داخل المستشفى هو مبدأ الإستدامة والإستمرارية فى الخدمات داخل المستشفي، وذلك مع التطور الرهيب الموجود فى كل شبر بالمستشفى منذ الإفتتاح وهذا أهم شيئ فى المستشفى حالياً، وأناشد الجميع لإستكمال مسيرتهم بوضع تبرعاتهم فى هذا المبنى الذى يخدم مرضى الصعيد والفقراء بالمجان تماماً".



إعلاميين وكبار متبرعين يزورون مستشفي علاج الأورام بالأقصر لدعم مرضي الصعيد

الوفد خلال زيارتهم لتقديم الدعم لمرضى السرطان بالصعيد

جانب من لقاء عمرو الليثى بعدد من المرضى داخل المستشفي

رامى رضوان: شاهدت مستوى طبى عالمى وسأدعو جميع أصدقائى للتبرع للمستشفي

الفنانة منى عبد الغني: المستشفى صرح يستحق الدعم لخدمة صعيد بلاسرطان

جانب من جولة وفد الإعلاميين والمتبرعين داخل المرحلة الثالثة للمستشفي

عمرو الليثي: محافظات صعيد مصر تحتاج لأيادى الخير لدعم المستشفى والمرحلة الثالثة داخلها