صور.. ضبط 9 متهمين لمعاكستهم الفتيات وحملات على المقاهىى بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

شنت مباحث الآداب فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد أحمد الشربينى بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة حملات على الكافيهات وأمام المدارس لضبط المتحرشين والمتسولين ومنع ظاهرة المعاكسات خاصة أمام مدارس الفتيات، أسفرت عن ضبط 9 متهمين أثناء قيامهم بمعاكسة فتيات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد الشربينى رئيس مباحث الآداب بالمحلة، من ضبط 9 متهمين لقيامهم بمعاكسة طالبات المدارس، كما تم شن حملات على المقاهى الغير مرخصة، ومصادرة عدد من الأجهزة الاليكترونية، وتشميع المقاهى غير المرخصة.



حملات على المقاهىى بالمحلة





متهمين







