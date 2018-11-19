video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضبط 9 متهمين لمعاكستهم الفتيات وحملات على المقاهىى بالمحلة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:30 م
صور.. ضبط 9 متهمين لمعاكستهم الفتيات وحملات على المقاهىى بالمحلة متهمين
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مباحث الآداب فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد أحمد الشربينى بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة حملات على الكافيهات وأمام المدارس لضبط المتحرشين والمتسولين ومنع ظاهرة المعاكسات خاصة أمام مدارس الفتيات، أسفرت عن ضبط 9 متهمين أثناء قيامهم بمعاكسة فتيات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد الشربينى رئيس مباحث الآداب بالمحلة، من ضبط 9 متهمين لقيامهم بمعاكسة طالبات المدارس، كما تم شن حملات على المقاهى الغير مرخصة، ومصادرة عدد من الأجهزة الاليكترونية، وتشميع المقاهى غير المرخصة.

 

 

حملات على المقاهىى بالمحلة (7)
حملات على المقاهىى بالمحلة 

 


متهمين
متهمين

 

حملات على المقاهىى بالمحلة (3)
 

 

حملات على المقاهىى بالمحلة (5)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استبعاد المدرس المتهم بالتحرش بالتلاميذ بالبحيرة حتى انتهاء التحقيقات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مباحث الاداب

المحله




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة