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صور .. حملة شبابية فى كفر الشيخ لتخفيض الأسعار بنسبة 30%

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:32 م
صور .. حملة شبابية فى كفر الشيخ لتخفيض الأسعار بنسبة 30% جانب من الحملة
كتب أشرف عزوز
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أطلق مجموعة من شباب محافظة كفر الشيخ، حملة بعنوان أهل الخير لمواجهة إرتفاع الأسعار فى القرى الفقيرة بالمحافظة ، تستهدف توزيع السلع الغذائية بأسعار أقل من سعر بيعها بالسوق بنسبة 30% ، وذلك تخفيفا على المواطنين .

 

وقال وليد سليمان أحد الشباب المنظمين للمبادرة أنهم التقوا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بديوان عام الوزارة الخميس الماضى وذلك خلال لقائه بشباب المحافظات لعرض أفكارهم للنهوض بمصر ، مضيفا ان الوزير أشاد بالمبادرة وطالب بقية المحافظات بتبنى أفكار مشابهة تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين .

 

وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المبادرة تستهدف 25 قرية وتكون على يومين أسبوعيا وتستهدف وجود قوافل طبية بجانب توفير السلع الغذائية وذلك من خلال التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والجهاز التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ ورؤساء المدن والوحدات المحلية .

 

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