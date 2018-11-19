صور.. تعاون بين جامعة أسيوط و ريتسوميكان اليابانية لخدمة البحث العلمي

اسيوط - محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون بينها وبين مختلف الجامعات اليابانية وذلك فى مجالات التبادل الطلابى والأكاديمى والثقافى بما يسهم فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم التبادل العلمى بينهما، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار دور الجامعة فى تفعيل كافة أدوات البحث العلمى وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجامعات العربية والأجنبية .

جاء ذلك خلال استقباله للبروفيسور أسامو تسوتسومى أستاذ البوليمرات وعلوم المواد بجامعة ريتسوميكان اليابانية وذلك بحضور الدكتور كمال إبراهيم على الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة يونس المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالوادى الجديد.

كما أضاف الدكتور الجمال أن اللقاء تضمن مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمجالات دعم البحث العلمى والتدريب العملى بين البلدين، مشيراً إلى أن ذلك جاء فى ضوء اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة ريتسوميكان اليابانية وجامعة أسيوط فى عدداً من المشاريع البحثية والتبادل الطلابى والإشراف العلمى وتبادل الخبرات بين البلدين، منوهاً أن اللقاء تطرق إلى تعزيز آليات التعاون العلمى والزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وفى السياق ذاته أشار الدكتور كمال إبراهيم إلى أن زيارة البروفيسير إلى جامعة أسيوط تأتى فى ضوء برنامج التعاون الدولى الذى ينفذه صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية JSPS وذلك للتعاون مع الجامعات المصرية فى دعم وتمويل البحث العلمى وتقديم بعض البرامج والمنح الدراسية للباحثين المصريين.

كما نوه الدكتور أسامه يونس إلى أن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم قدمت عدداً من المنح للباحثين من جامعة أسيوط الحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للدراسة على أيدى أساتذة يابانيين متخصصين فى مجال بحوثهم ودراستهم وذلك من شأنه الإسهام فى تبادل الخبرات العلمية بين الجانب المصرى واليابانى بما يصب فى دعم منظومة العلوم والتكنولوجيا والارتقاء بالبحث العلمى بالجامعة .



زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط



زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط



زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط



زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط