video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعاون بين جامعة أسيوط و ريتسوميكان اليابانية لخدمة البحث العلمي

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:19 ص
صور.. تعاون بين جامعة أسيوط و ريتسوميكان اليابانية لخدمة البحث العلمي جانب من اللقاء
اسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون بينها وبين مختلف الجامعات اليابانية وذلك فى  مجالات التبادل الطلابى والأكاديمى والثقافى بما يسهم فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم التبادل العلمى بينهما، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار دور الجامعة فى تفعيل كافة أدوات البحث العلمى وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجامعات العربية والأجنبية .

جاء ذلك خلال استقباله للبروفيسور أسامو تسوتسومى أستاذ البوليمرات وعلوم المواد بجامعة ريتسوميكان اليابانية وذلك بحضور الدكتور كمال إبراهيم على  الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة يونس المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالوادى الجديد.

كما أضاف الدكتور الجمال أن اللقاء تضمن مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمجالات دعم البحث العلمى والتدريب العملى بين البلدين، مشيراً إلى أن ذلك جاء فى ضوء اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة ريتسوميكان اليابانية وجامعة أسيوط فى عدداً من المشاريع البحثية والتبادل الطلابى والإشراف العلمى وتبادل الخبرات بين البلدين، منوهاً أن اللقاء تطرق إلى تعزيز آليات التعاون العلمى والزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وفى السياق ذاته أشار الدكتور كمال إبراهيم إلى أن زيارة البروفيسير إلى جامعة أسيوط تأتى فى ضوء برنامج التعاون الدولى الذى ينفذه صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF  بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم  الطبيعية والعلوم الإنسانية JSPS  وذلك للتعاون مع الجامعات المصرية فى دعم وتمويل البحث العلمى وتقديم بعض البرامج والمنح الدراسية للباحثين المصريين.

كما نوه الدكتور أسامه يونس إلى أن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم قدمت عدداً من المنح للباحثين من جامعة أسيوط الحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للدراسة على أيدى أساتذة يابانيين متخصصين فى مجال بحوثهم ودراستهم  وذلك من شأنه  الإسهام فى تبادل الخبرات العلمية بين الجانب المصرى واليابانى بما يصب فى دعم منظومة العلوم والتكنولوجيا والارتقاء بالبحث العلمى بالجامعة .

 

زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط (1)
زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط 

 

زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط (2)
زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط 

 

زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط (3)
زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط 

 

زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط (4)
زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط 

 

زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط (5)
زيارة الوفد اليابانى لجامعة أسيوط 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء رؤساء اتحادات طلاب كليات جامعة أسيوط

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة اسيوط




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة