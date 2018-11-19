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صور تذكارية تجمع وزير الأوقاف بالمكرمين من الرئيس ووعد ببذل المزيد

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:26 م
صور تذكارية تجمع وزير الأوقاف بالمكرمين من الرئيس ووعد ببذل المزيد جانب من التكريم
كتب إسماعيل رفعت
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عقب احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف اليوم الاثنين، هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المكرمين من أبناء الوزارة منهم الدكتور محمد عزت محمد مدير عام شئون القرآن الكريم، وسمير مصطفى الرفاعى رئيس الإدارة المركزية للإدارة والتقويم السابق، وعبدالناصر عبدالله النجار وكيل وزارة الأوقاف لشئون مديريات الوجه القبلى السابق، ومحمد أحمد بدر الأشحط رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية.

 

وضم اللقاء الدكتور عبد الله حسن عبد القوى معاون وزير الأوقاف، من خريجى الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى، وقد قدم المكرمون جميعًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تشريفه لهم بهذا التكريم، مؤكدين عزمهم على بذل مزيد من الجهد فى خدمة الوطن.

 

فيما أعادت وزارة الاوقاف نشر كتابى الفهم المقاصدى للسنة النبوية، وكتاب الفكر النقدى بين التراث والمعاصرة "نحو نظرية عربية معاصرة فى النقد الأدبى" الذين تم إهداؤهما للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف.

 

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وزاره الاوقاف

الفهم المقاصدى

مولد النبى




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