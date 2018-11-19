video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. القمامة تغرق شوارع العوايد بالإسكندرية والأهالى يستغيثون بالمحافظ

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:00 ص
صور.. القمامة تغرق شوارع العوايد بالإسكندرية والأهالى يستغيثون بالمحافظ القمامة تغرق منطقة العوايد
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

شهدت منطقة العوايد شرق الإسكندرية، تراكم القمامة وانتشارها بالشوارع، الأمر الذى أثار استياء أهالى منطقة العوايد وعزبة الـ500 وعزبة أبو سلطان، والعزب المجاورة بسبب عدم وجود صناديق قمامة، وإقامة التعديات بعد إزالتها.

وقال حسام الدين محمد من أهالى المنطقة: إن القمامة أصبحت تغرق الشوارع، كما إننا نعانى من تجار ومروجى المخدرات بأخر سور البحرية من خلف معسكر البحرية، مما يعرض هذا المكان إلى التحرش البنات والنساء وتثبيت الرجال وترويع المواطنين.

وطالب المسئولين بالتدخل لاتخاذ قرار ورفع المعاناة عن كاهل أهالى المنطقة التى تعانى من الإهمال وسوء المرافق.


 

القمامة تغرق شوارع العوايد (1)
القمامة تغرق شوارع العوايد

 

القمامة تغرق شوارع العوايد (2)
القمامة تغرق شوارع العوايد

 

القمامة تغرق شوارع العوايد (3)
القمامة تغرق شوارع العوايد

 

القمامة تغرق شوارع العوايد (4)
القمامة تغرق شوارع العوايد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اضبط مخالفة حفر مغمورة بمياه المجارى بـ"كورنيش" بورسعيد

اخبار محافظات

اخبار مصر

الاسكندرية

العوايد

تراكم القمامة

اخبار محافظة الاسكندرية

سور البحرية

اهالى منطقة العوايد

شرق الاسكندرية




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة