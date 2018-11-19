صور.. القمامة تغرق شوارع العوايد بالإسكندرية والأهالى يستغيثون بالمحافظ

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت منطقة العوايد شرق الإسكندرية، تراكم القمامة وانتشارها بالشوارع، الأمر الذى أثار استياء أهالى منطقة العوايد وعزبة الـ500 وعزبة أبو سلطان، والعزب المجاورة بسبب عدم وجود صناديق قمامة، وإقامة التعديات بعد إزالتها.

وقال حسام الدين محمد من أهالى المنطقة: إن القمامة أصبحت تغرق الشوارع، كما إننا نعانى من تجار ومروجى المخدرات بأخر سور البحرية من خلف معسكر البحرية، مما يعرض هذا المكان إلى التحرش البنات والنساء وتثبيت الرجال وترويع المواطنين.

وطالب المسئولين بالتدخل لاتخاذ قرار ورفع المعاناة عن كاهل أهالى المنطقة التى تعانى من الإهمال وسوء المرافق.







القمامة تغرق شوارع العوايد



القمامة تغرق شوارع العوايد



القمامة تغرق شوارع العوايد