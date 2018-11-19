صور.. إزالة 203 حالة إشغالات من شوارع مدينة ببا جنوب بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، حملة لإزالة التعديات والإشغالات بشارع بورسعيد بمدينة ببا جنوب المحافظة.

قاد الحملة المحاسب أحمد دسوقى رئيس مدينة ببا، واللواء أشرف على مساعد مدير أمن بنى سويف، والعميد محمد توفيق مأمور مركز شرطة ببا، والمقدم محمد نفادى ضابط بإدارة البحث، الرائد محمد بكرى وكيل قسم شرطة المرافق، والرائد رامى كامل رئيس مباحث شرطة المرافق، والعاملون بمجلس مدينة ببا.

وتمكنت الحملة من إزالة 203 حالة إشغالات وتعدٍ، بينها إزالة 30 كرسيا وترابيزة، 70 باعة جائلين، 43 تندة وبروزات وحواجز حديدية، 20 أرصفة، 25 درج سلم، 5 فاترينة، 2 سيبة جزارة، وكشك خشب.



إزالة إشغالات



إزالة إشغالات



إزالة إشغالات